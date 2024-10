Gli attacchi di Israele a Unifil mettono in pericolo i soldati italiani Portolano | possono reagire

Leggi tutta la notizia su Open.online

Per questo ieri la premier Giorgia Meloni ha chiamato Benjamin Netanyahu. Ma la risposta del premier di Tel Aviv non è stata rassicurante: «Non ci fermeremo davanti ai terroristi.si ritiri». Intanto il generale Luciano, da pochi giorni Capo di Stato Maggiore della Difesa, sostiene che il suo omologo israeliano Herzi Halevi gli ha detto che «glicontro i caschi blu sono stati frutto di errori a livello tattico» e che avrebbe analizzato «tutte le attività svolte sul terreno, assicurandosi che non ci sarebbero più stati errori del genere nei confronti di postazioni dell'Onu». E ha ricordato che i militari«hanno regole di ingaggio per garantire la propria protezione e quindi dare una risposta adeguata».