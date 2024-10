Genoa ufficiale l’ingaggio di Gaston Pereiro

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)è un nuovo giocatore del. Il club rossoblù ha ufficializzatodell’attaccante uruguaiano classe 1995, svincolato, che in carriera ha vestito le maglie di Club Nacional, PSV Eindhoven, Cagliari e Ternana.ha poi svolto la prima seduta con i compagni: dopo l’avvio in palestra per la fase di attivazione, esercitazioni miste e di destrezza, a margine delle partitine a campo ridotto con porte piccole. Martedì è prevista una sessione pomeridiana per continuare la preparazione verso la gara di sabato contro il Bologna. “Gastònè un nuovo giocatore del. L’attaccante uruguaiano, nato a Montevideo l’11/06/1995, in carriera ha vestito le maglie di Club Nacional, PSV Eindhoven, Cagliari e Ternana. In Eredivisie ha collezionato 118 presenze, 44 reti e 17 assist. In Serie A 54 presenze, 7 reti e 3 assist.