Francis Ford Coppola torna a Cinecittà, questa volta come ospite

Viale Francis Ford Coppola entra a far parte della toponomastica di Cinecittà. La strada è stata intitolata al celebre regista italoamericano in occasione di una sua visita presso gli studi cinematografici nel corso della quale gli è stata consegnata la 'Chiave di Cinecittà', un omaggio con il quale il ministero della Cultura ha voluto omaggiare

Francis Ford Coppola : «La democrazia negli Usa è a grandissimo rischio» - Non penso insomma sia importante il mio cinema, ma il cinema in generale, faccio solo parte di un gruppo insieme a tanti altri grandi», ha detto Coppola ai giornalisti. Il regista americano non è l’unico personaggio pubblico che ha espresso preoccupazione per le elezioni presidenziali del 5 novembre. (Lettera43.it)

Francis Ford Coppola riceve le chiavi di Cinecittà - ” Cacciamani (ad Cinecittà): “Un Maestro che ha arricchito i sogni di generazioni” “Cinecittà è il cuore pulsante del cinema italiano – ha dichiarato la Presidente Chiara Sbarigia – ed è diventato in questi ultimi anni un luogo di produzione culturale di respiro internazionale aperto alle forme d’arte più innovative. (Lapresse.it)

Francis Ford Coppola a Domenica In : “Megalopolis? Ogni volta che mi accingevo a fare questo film succedeva qualcosa di tremendo”. Poi rivela : “Presto dovrò indebitarmi di nuovo” - Per questo ho realizzato il mio ultimo film come una favola. “Zio Ciccio e zia Mara”. Megalopolis è un progetto che Coppola culla da 40 anni e per 40 anni non è mai riuscito a portare a termine a causa della mancanza di investitori. In modo che la storia venga raccontata in maniera diversa, che chiede al pubblico di andare oltre i problemi che ci affliggono, guardando le cose da una prospettiva ... (Ilfattoquotidiano.it)