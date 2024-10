Francis Ford Coppola alla ricerca della felicità, Cinecittà gli intitola un viale: “Un sogno, per me era la vera Hollywood” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Francis Ford Coppola torna a Roma e Cinecittà lo celebra con una strada a lui intitolata – viale Francis Ford Coppola – e la chiave onoraria degli Studi romani. Una Hollywood sul Tevere che il regista conosce bene e ama particolarmente dove, peraltro, storia del cinema a parte la cronaca dei suoi set annovera proprio in quegli scenari la preparazione di alcune scene de Il padrino-Parte III, tra la fine degli Anni ’80 e gli inizi dei Novanta. Coppola, regista da Oscar porta a Roma il suo ultimo progetto kolossal Un mondo di suggestioni di cui, tra formazione personale, arte e industria, Coppola rievoca e omaggia a sua volta commentando: «Per me tutto questo è un sogno che si avvera», dice allora Coppola durante la cerimonia, che si è svolta alla presenza della presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, dell’ad Manuela Cacciamani e del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. Secoloditalia.it - Francis Ford Coppola alla ricerca della felicità, Cinecittà gli intitola un viale: “Un sogno, per me era la vera Hollywood” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)torna a Roma elo celebra con una strada a luita –– e la chiave onoraria degli Studi romani. Unasul Tevere che il regista conosce bene e ama particolarmente dove, peraltro, storia del cinema a parte la cronaca dei suoi set annoproprio in quegli scenari la preparazione di alcune scene de Il padrino-Parte III, tra la fine degli Anni ’80 e gli inizi dei Novanta., regista da Oscar porta a Roma il suo ultimo progetto kolossal Un mondo di suggestioni di cui, tra formazione personale, arte e industria,rievoca e omaggia a sua volta commentando: «Per me tutto questo è unche si av», dice alloradurante la cerimonia, che si è svoltapresenzapresidente diChiara Sbarigia, dell’ad Manuela Cacciamani e del SottosegretarioCultura Lucia Borgonzoni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francis Ford Coppola e il suo patrimonio : tra passione e cinema - Per lui, questa opera rappresenta non solo un film, ma una dichiarazione d’intenti: una visione utopica di una società futura, capace di affrontare le sfide più complesse del nostro tempo. “I miei figli non hanno bisogno di ereditare,” ha dichiarato Coppola in una recente intervista, spiegando che il suo obiettivo è sempre stato quello di lasciare un’eredità culturale, non necessariamente ... (Velvetmag.it)

RoFF19 : “Megalopolis” una favola di Francis Ford Coppola - L’evento è la preapertura della Festa del Cinema di Roma […]. Lunedì 14 ottobre gli iconici Studi di Cinecittà, grazie al Ministero della Cultura, ospiteranno l’anteprima italiana di Megalopolis, l’opera più recente del maestro Francis Ford Coppola, il grande regista autore di capolavori come la saga de Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker. (Aleph-tales.it)

Festa cinema Roma - Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ - (Adnkronos) – Francis Ford Coppola protagonista oggi della preapertura della Festa del Cinema di Roma. Il regista, autore di capolavori… L'articolo Festa cinema Roma, Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)