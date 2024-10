Due date live: giANMARIA torna fra il pubblico (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un mix tra live e reading: è questa l’atmosfera che il giovane cantautore giANMARIA propone per il suo ritorno fra il pubblico. Un ritorno in due date: il 16 dicembre al Teatro Studio Borgna di Roma il 18 dicembre a BASE Milano. ‘Lo Stagno Canta - Musica & Letture’ non è un concerto in senso stretto, ma non è neppure un firmacopie. Non è il classico “Meet and greet” nel quale si arriva, si stringe la mano all’artista, ci si fa una foto, si chiacchiera un po’ e finisce tutto. E’ più un viaggio nel mondo di giANMARIA, un “nuovo mondo” che lo stesso artista ha cominciato a presentare al pubbico attraverso ‘Formiche’, il nuovo singolo uscito venerdì 11 ottobre per Epic Records / Sony Music Italy. Quotidiano.net - Due date live: giANMARIA torna fra il pubblico Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un mix trae reading: è questa l’atmosfera che il giovane cantautorepropone per il suo ritorno fra il. Un ritorno in due: il 16 dicembre al Teatro Studio Borgna di Roma il 18 dicembre a BASE Milano. ‘Lo Stagno Canta - Musica & Letture’ non è un concerto in senso stretto, ma non è neppure un firmacopie. Non è il classico “Meet and greet” nel quale si arriva, si stringe la mano all’artista, ci si fa una foto, si chiacchiera un po’ e finisce tutto. E’ più un viaggio nel mondo di, un “nuovo mondo” che lo stesso artista ha cominciato a presentare al pubbico attraverso ‘Formiche’, il nuovo singolo uscito venerdì 11 ottobre per Epic Records / Sony Music Italy.

