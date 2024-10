Drupi la confessione | Ho avuto un brutto problema al polmone

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Hounalma ora sono guarito. Quando te lo dicono crolli ma poi scatta l’allegria e la speranza”.è stato ospite in diretta oggi su Rai Radio2 negli studi di ‘5 in Condotta’ con Serena Bortone e Francesco Cundari. Tra risate, musica e aneddoti divertenti, il cantautore pavese ha parlato della malattia che l’ha colpito: “Dopo la tua trasmissione hounche per fortuna ho risolto. Unalma l’ho guarito con le nuove tecnologie. Non ne voglio parlare perché la vita va avanti”, ha dichiarato. “Hotanta paura -ha poi svelato- ma io sono abbastanza fatalista: sono convinto che quando il destino è scritto, è scritto, nel bene e nel male. Nel mio caso nel bene, fino a tre anni fa era une ti davano un anno , un anno e mezzo forse, di vita.