Diplomazia e arte si incontrano a Londra. L'Italia protagonista con Pizzi Cannella (Di lunedì 14 ottobre 2024) Londra, cuore pulsante del collezionismo e della creatività artistica, si è trasformata in un vivace punto di incontro tra arte e Diplomazia durante la settimana di Frieze London 2024, una delle più importanti rassegne internazionali d'arte moderna e contemporanea in cui migliaia collezionisti e visitatori da ogni parte del mondo giungono nella capitale britannica. Quest'anno erano presenti più di 160 gallerie provenienti da oltre 50 Paesi. Tra i tanti eventi che hanno affiancato la celebre fiera, spicca la mostra dedicata all'artista italiano Piero Pizzi Cannella, figura saliente della Nuova Scuola Romana e del Gruppo di San Lorenzo negli anni '80. Organizzata dal Consolato Generale d'Italia a Londra in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, la mostra di Pizzi Cannella ha trovato spazio nelle eleganti sale dell'Istituto, con l'esposizione di venti opere dell'artista.

