Dall’entrata al karaoke Fiorello show al matrimonio della figlia Olivia

Le nozze con Ansperto Radice Fossati, da cui la giovane aspetta un figlio Olivia Testa si è sposata a Venezia con Ansperto Radice Fossati e la coppia ha avuto un intrattenitore d'eccezione: Rosario Fiorello. Sposato dal 2003 con Susanna Biondo, madre di Olivia, lo showman ha avuto un ruolo da protagonista alle nozze della giovane

Olivia Testa - figlia acquisita di Fiorello - per il suo matrimonio sceglie un beauty look rom-chic stile Bridgerton - Un raccolto basso e intrecciato, impreziosito da una coroncina di fiori gioiello e orecchini di perla in combo a un make-up naturale e sofisticato come piace alle spose degli anni '20 del Terzo Millennio. Tutto sul beauty look di Olivia Testa, figlia di Susanna Biondo, moglie di Fiorello. (Vanityfair.it)

Ansperto Radice Fossati Confalonieri - chi è il marito di Olivia Testa e genero di Fiorello - Una passione che, fortunatamente, ha poi avuto modo di trasformare nel suo lavoro attuale. Si tratterebbe della rielaborazione di una loro dolce scatto, ricordo di un viaggio di coppia in Giappone, per la precisione nel Maruyama Park a Kyoto. Sulla piattaforma social l’uomo ha infatti un profilo aperto, che conta poco più di mille follower e tramite il quale condivide per la maggiore contenuti ... (Dilei.it)

Olivia Testa si sposa - Fiorello accompagna la donna all’altare : le lacrime dello showman | VIDEO - Quindi per vederlo dobbiamo conoscere i suoi spostamenti quotidiani. Non poteva mancare il baffo d’ordinanza, che tiene per assomigliare a suo padre. Da Viva Raidue a Viva gli sposi. Impresa non facile, perchè è sempre stato molto riservato nonostante il successo. Rosario Fiorello – cityrumors. L’abbiamo, però, visto a Venezia: il motivo è il matrimonio della figlia acquisita Olivia Testa, la ... (Cityrumors.it)