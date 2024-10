Thesocialpost.it - Condannato per stupro, calciatore del Padova gioca in campionato. Tecnico e società lo difendono: è polemica

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 10 ottobre è arrivata la condanna di primo grado per violenza sessuale, mentre il 12 si è disputata una partita contro la Giana Erminio a Gorgonzola. Sabato scorso, Michael Liguori,tore delrecentemente riconosciuto colpevole dal Tribunale di Teramo (con una pena di 3 anni e 4 mesi per violenza aggravata ai danni di una ragazza di 14 anni), ha preso parte alla partita, scatenando polemiche. Nonostante la condanna, l’attaccante di 25 anni è stato regolarmente convocato per l’incontro di Serie C, in cui il club veneto ha vinto 1-0, mantenendosi in testa al girone A.Leggi anche: Roma, ascensore precipita durante la manutenzione e schiaccia 3 operai: un morto e due feriti gravi Il mister Matteo Andreoletti lo ha schierato nel secondo tempo, ma senza risultati soddisfacenti: “Non ho riconosciuto il solito Michael,” ha dichiarato l’allenatore.