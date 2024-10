Ilfattoquotidiano.it - Condannato a 9 anni per stupro il netturbino Ubaldo Manuali: sfruttava la somiglianza con Keanu Reeves

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Somministrava loro “sostanze narcotiche o comunque psicoattive”, inducendole poi a “compiere e subire atti sessuali“, filmandole anche a loro insaputa.60enne accusato di aver violentato tre donne tra il settembre del 2022 e il gennaio del 2023, nel viterbese in due casi, e nel frosinate, è statoa 9e 10 mesi per. A pronunciare la sentenza è stato il collegio del Tribunale di Viterbo presieduto dal giudice Daniela Rispoli nei confronti dell’uomo che, stando all’impianto accusatorio, avrebbe adescato le vittime attraverso 6 account social facendo leva sulla sua presuntacon l’attore hollywoodianoe dopo averle sedotte, le avrebbe frequentate in periodi diversi. Secondo la procura di Viterbo, il, in episodi distinti, avrebbe prima somministrato narcotici alle tre donne, per poi violentarle.