Zon.it - Baronissi, il progetto “Asi InComune” incontra il territorio

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel pomeriggio di sabato 12 luglio si è svolta, negli spazi della Scuola Media Villari, la giornata “Vieni a provare lo sport” quale primo evento del“Asi”.Il“Asi” è un’iniziativa organizzata dalle Associazioni sportive locali, con il supporto dell’Asi territoriale, finalizzata alla promozione dell’attività sportiva e del benessere fisico. Scopo principale delè la diffusione della pratica sportiva sul, promuovendo e organizzando eventi, manifestazioni e corsi sportivi. Gli sport che vengono coinvolti nell’iniziativa sono variegati e vanno dal calcio alla pallavolo, dalla danza alla ginnastica ritmica passando per il pattinaggio, il basket e la danza urbana. Non mancano, inoltre, attività come balli coreografici per bambini e percorsi funzionali e motori finalizzati al miglioramento della forma fisica e della salute.