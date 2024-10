Barella si riprende l’Inter dopo l’infortunio: ora due big match! – CdS (Di lunedì 14 ottobre 2024) l’infortunio di Nicolò Barella aveva fatto tremare i tifosi dell’Inter, ma ora arriva la notizia tanto attesa e ribadita anche dal Corriere dello Sport: il centrocampista sardo è pronto a tornare in campo. RITORNO – dopo alcuni giorni di recupero, Barella riprenderà gli allenamenti con il gruppo squadra già da domani, lavorando intensamente per ritrovare subito ritmo e condizione in vista dei prossimi importanti impegni. L’obiettivo è chiaro: esserci nelle partite cruciali che attendono i nerazzurri nelle prossime due settimane. La sua assenza aveva destato più di qualche preoccupazione, perché Barella è un elemento cardine del centrocampo di Simone Inzaghi, capace di garantire equilibrio, intensità e qualità in entrambe le fasi di gioco. Inter-news.it - Barella si riprende l’Inter dopo l’infortunio: ora due big match! – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)di Nicolòaveva fatto tremare i tifosi del, ma ora arriva la notizia tanto attesa e ribadita anche dal Corriere dello Sport: il centrocampista sardo è pronto a tornare in campo. RITORNO –alcuni giorni di recupero,rà gli allenamenti con il gruppo squadra già da domani, lavorando intensamente per ritrovare subito ritmo e condizione in vista dei prossimi importanti impegni. L’obiettivo è chiaro: esserci nelle partite cruciali che attendono i nerazzurri nelle prossime due settimane. La sua assenza aveva destato più di qualche preoccupazione, perchéè un elemento cardine del centrocampo di Simone Inzaghi, capace di garantire equilibrio, intensità e qualità in entrambe le fasi di gioco.

Inter - Barella corre già : l'obiettivo è esserci per la Roma dopo l'infortunio - la situazione - Le ultime sul possibile ritorno in campo di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, per la sfida di Serie A contro la Roma Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella starebbe facendo di tutto per recuperare in tempi record dal problema muscolare alla coscia destra che lo ha recentemente colpito.

L’Inter trema dopo la doccia fredda. Barella ne salta tre più la Nazionale - Il calendario imporrà nuovamente il turnover e a fine ottobre è in vista una situazione simile a quella pre-derby, nella settimana che porta a Inter-Juventus di domenica 27 (alle 18). Qualche avvisaglia c’era già stata. "Non siamo stati squadra", ha detto il tecnico davanti alle telecamere nell’immediato del knock out. (Sport.quotidiano.net)