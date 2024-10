Attacco dell’esercito israeliano sull’ospedale Al-Aqsa di Gaza: a fuoco le tende degli sfollati. Le immagini del raid (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha attaccato un ospedale a Gaza. Si tratta dell’ospedale dei martiri di Al–Aqsa nella città centrale di Deir al-Balah. I bombardamenti hanno causato un incendio che ha colpito l’accampamento di tende dove vivevano gli sfollati: quattro persone sono morte, di fatto bruciate vive. L’ospedale dei martiri di Al-Aqsa stava già lottando per curare un gran numero di feriti da un precedente Attacco a una scuola trasformata in rifugio nelle vicinanze che ha ucciso almeno 20 persone quando è stato sferrato un raid aereo di prima mattina. L'articolo Attacco dell’esercito israeliano sull’ospedale Al-Aqsa di Gaza: a fuoco le tende degli sfollati. Le immagini del raid proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Attacco dell’esercito israeliano sull’ospedale Al-Aqsa di Gaza: a fuoco le tende degli sfollati. Le immagini del raid Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’esercitoha attaccato un ospedale a. Si tratta dell’ospedale dei martiri di Al–nella città centrale di Deir al-Balah. I bombardamenti hanno causato un incendio che ha colpito l’accampamento didove vivevano gli: quattro persone sono morte, di fatto bruciate vive. L’ospedale dei martiri di Al-stava già lottando per curare un gran numero di feriti da un precedentea una scuola trasformata in rifugio nelle vicinanze che ha ucciso almeno 20 persone quando è stato sferrato unaereo di prima mattina. L'articoloAl-di: ale. Ledelproviene da Il Fatto Quotidiano.

Gaza - raid israeliano su ospedale Al-Aqsa : diversi morti - Diverse persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano che ha colpito le tende dei palestinesi sfollati all’interno dell’ospedale Al-Aqsa di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. L’Idf afferma di aver colpito i terroristi che operavano da un centro di comando all’interno del complesso e ha accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di ... (Lapresse.it)

Nel video diffuso dall'Associated Press si vedono diverse tende incendiate mentre alcuni palestinesi cercavano impotenti di spegnere l'incendio.