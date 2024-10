Oasport.it - ATP Almaty 2024, Coric supera Marozsan. Il tedesco Engel nella storia, vince anche Marterer

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono cominciate le sfide del tabellone principale del torneo ATP 250 di. In Kazakistan il diciassettenneJustin, numero 458 del mondo, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, è diventato il primo giocatore nato dal 2007 in poi a conquistare una vittoria nel massimo circuito.hato in due set Chak Lam Coleman Wong con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco ed ora sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo. Una bella giornata per il tennis. Infatti oltre allo storico successo di, è arrivatala vittoria di Maximilian, che ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur sempre in due set e con il punteggio di 7-5 6-4. Oraaffronterà il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero due.