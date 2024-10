Verdini, bancarotta Ste: legali annunciano ricorso in Cassazione per mitigare la pena (Di domenica 13 ottobre 2024) Denis Verdini ha fatto presentare dai suoi legali un ricorso straordinario per Cassazione contro la sentenza della Cassazione stessa. Obiettivo: revisionare la condanna per il fallimento della casa editrice Ste. Il ricorso, scrive "La Nazione" nell'edizione di oggi, 13 ottobre 2024, è orientato a mitigare il cumulo di pena, che si esaurirà nel 2032, che Verdini, 73 anni, sta scontando in detenzione domiciliare nella sua villa di Pian di Giullari a Firenze L'articolo Verdini, bancarotta Ste: legali annunciano ricorso in Cassazione per mitigare la pena proviene da Firenze Post. .com - Verdini, bancarotta Ste: legali annunciano ricorso in Cassazione per mitigare la pena Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Denisha fatto presentare dai suoiunstraordinario percontro la sentenza dellastessa. Obiettivo: revisionare la condanna per il fallimento della casa editrice Ste. Il, scrive "La Nazione" nell'edizione di oggi, 13 ottobre 2024, è orientato ail cumulo di, che si esaurirà nel 2032, cheÂ, 73 anni, sta scontando in detenzione domiciliare nella sua villa di Pian di Giullari a Firenze L'articoloSte:inperlaproviene da Firenze Post.

