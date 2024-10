Usa, il presidente Biden arriva in Florida visitare le zone colpite dall’uragano Milton (Di domenica 13 ottobre 2024) Il presidente americano Joe Biden è arrivato in Florida per visitare le zone colpite dall’uragano Milton. Nel frattempo, il capo della Casa Bianca ha sollecitato il Congresso ad approvare ulteriori fondi per i disastri naturali. Secondo le stime di Moody’s Analytics, i danni provocati dall’uragano oscillano tra i 50 e gli 85 miliardi di dollari. Lapresse.it - Usa, il presidente Biden arriva in Florida visitare le zone colpite dall’uragano Milton Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ilamericano Joeto inperle. Nel frattempo, il capo della Casa Bianca ha sollecitato il Congresso ad approvare ulteriori fondi per i disastri naturali. Secondo le stime di Moody’s Analytics, i danni provocatioscillano tra i 50 e gli 85 miliardi di dollari.

