Terza vittoria del Catania (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora Catania, senza sosta, è la Terza vittoria consecutiva. Nell’incontro pomeridiano al Massimino, oltre i 17mila spettatori, i rossazzurri annullano, con il punteggio di 2-0, il Team Altamura, nel match valido per la nona giornata del campionato di Serie C, girone C. La partita si chiude già al primo tempo, con le reti segnate da Carpani e Inglese. A questo punto i rossazzurri si trovano in alta classifica, anche con un pizzico di amarezza per la notizia della penalità di un punto arrivata nel corso della settimana. I pugliesi hanno decisamente faticato a trovare spazi, ingabbiata dalla buona prestazione e organizzazione dei padroni di casa. Atleticamente perfetti. Da sottolineare la grande prestazione del portiere pugliese Pane, che con le sue parate mantiene l’Altamura in partita fino ai minuti finali. Laprimapagina.it - Terza vittoria del Catania Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora, senza sosta, è laconsecutiva. Nell’incontro pomeridiano al Massimino, oltre i 17mila spettatori, i rossazzurri annullano, con il punteggio di 2-0, il Team Altamura, nel match valido per la nona giornata del campionato di Serie C, girone C. La partita si chiude già al primo tempo, con le reti segnate da Carpani e Inglese. A questo punto i rossazzurri si trovano in alta classifica, anche con un pizzico di amarezza per la notizia della penalità di un punto arrivata nel corso della settimana. I pugliesi hanno decisamente faticato a trovare spazi, ingabbiata dalla buona prestazione e organizzazione dei padroni di casa. Atleticamente perfetti. Da sottolineare la grande prestazione del portiere pugliese Pane, che con le sue parate mantiene l’Altamura in partita fino ai minuti finali.

