Terranuova senza paura Becattini al test Grosseto

(Di domenica 13 ottobre 2024) di Francesco Tozzi"Non sarà facile, ma faremo la nostra partita". Parola di Marco, che carica i suoi in vista della gara in programma oggi pomeriggio al Matteini contro il blasonatodell’ex Benucci. È sempre unTraiana in piena emergenza quello che scenderà in campo, ma i risultati degli ultimi match hanno dimostrato che il gruppo è solido, nonostante le numerose assenze. "Purtroppo non riusciamo a vedere la luce - ha spiegato il tecnico - per ora i ragazzi stanno facendo qualcosa di grandioso. Scendiamo in campoalibi, perché quelli che giocheranno sono calciatori che possono dare garanzie". L’avversario non spaventa, ma la caratura degli unionisti è indiscutibile. La vittoria contro la Sangio, dopo la disfatta di Livorno, ha risollevato il morale dei maremmani e Malotti, terminata la squalifica, sarà di nuovo a fianco dei suoi.