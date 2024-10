Tennis: finale del singolare maschile al torneo ATP World Tour Shanghai Masters (2) (Di domenica 13 ottobre 2024) Shanghai, 13 ott – (Xinhua) – Jannik Sinner tiene un discorso durante la cerimonia di premiazione della finale del singolare maschile tra l’italiano Jannik Sinner e il serbo Xinhuak Djokovic al torneo di Tennis ATP World Tour Shanghai Masters a Shanghai, nella Cina orientale, il 13 ottobre 2024. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Tennis: finale del singolare maschile al torneo ATP World Tour Shanghai Masters (2) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ott – (Xinhua) – Jannik Sinner tiene un discorso durante la cerimonia di premiazione delladeltra l’italiano Jannik Sinner e il serbo Xinhuak Djokovic aldiATP, nella Cina orientale, il 13 ottobre 2024. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis : finale del singolare maschile al torneo ATP World Tour Shanghai Masters (4) - (Xin) Agenzia Xinhua. Shanghai, 13 ott – (Xinhua) – Jannik Sinner posa per una foto dopo la cerimonia di premiazione della finale del singolare maschile tra l’italiano Jannik Sinner e il serbo Xinhuak Djokovic al torneo di tennis ATP World Tour Shanghai Masters a Shanghai, nella Cina orientale, il 13 ottobre 2024. (Romadailynews.it)

Tennis : finale del singolare maschile al torneo ATP World Tour Shanghai Masters (1) - Shanghai, 13 ott – (Xinhua) – Jannik Sinner esulta dopo la vittoria alla finale del singolare maschile tra l’italiano Jannik Sinner e il serbo Xinhuak Djokovic al torneo di tennis ATP World Tour Shanghai Masters a Shanghai, nella Cina orientale, il 13 ottobre 2024. (Xin) Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

Tennis : Torneo Wuhan. Sabalenka batte Zheng in finale - La bielorussa, testa di serie numero 1, . Per la bielorussa successo in tre set: 6-3, 5-7, 6-3 WUHAN (CINA) - Aryna Sabalenka si è aggiudicata il "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3. 221. 715 dollari, sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. (Ilgiornaleditalia.it)