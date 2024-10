Sparatoria prima di una partita di football in Tennessee, muore un 24enne. Nove i feriti (Di domenica 13 ottobre 2024) Almeno una persona è morta e altre Nove sono rimaste ferite ieri sera in seguito ad una Sparatoria avvenuta vicino alla Tennessee State University (Tsu) di Nashville : lo riportano i media statunitensi. Secondo le autorità, la vittima è un giovane di 24 anni e almeno uno di feriti ha preso parte alla Sparatoria. La polizia ha affermato che uno sconosciuto ha aperto il fuoco poco prima dell’inizio Feedpress.me - Sparatoria prima di una partita di football in Tennessee, muore un 24enne. Nove i feriti Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024) Almeno una persona è morta e altresono rimaste ferite ieri sera in seguito ad unaavvenuta vicino allaState University (Tsu) di Nashville : lo riportano i media statunitensi. Secondo le autorità, la vittima è un giovane di 24 anni e almeno uno diha preso parte alla. La polizia ha affermato che uno sconosciuto ha aperto il fuoco pocodell’inizio

