Serie A 2024 2025 le probabili formazioni dell’ottava giornata

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ledel campionato di, che andrà in scena da sabato 19 a lunedì 21 ottobre. Questo turno, che arriva subito dopo la sosta per le Nazionali, si aprirà con un doppio anticipo alle 15 di sabato, ossia Como-Parma e Genoa-Bologna, mentre a seguire sarà la volta di Milan-Udinese e del big-match Juventus-Lazio. Il lunch-match di domenica vedrà il Napoli impegnato ad Empoli, mentre nel pomeriggio spazio a Venezia-Atalanta, Lecce-Fiorentina e Cagliari-Torino; in serata il posticipo di lusso tra Roma ed Inter; chiusura lunedì con Verona-Monza. Ecco tutte lediA.