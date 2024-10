Schianto frontale, muore un carabiniere: stava andando a prendere servizio (Di domenica 13 ottobre 2024) Un grave incidente frontale si è verificato questa mattina intorno alle 7 sulla strada provinciale 19 tra Alghero e Olmedo. A perdere la vita è stato il carabiniere Pietro Mastino, 55 anni, originario di Montresta e residente a Olmedo. Il militare era alla guida di una Seat Ibiza e stava viaggiando verso Alghero per prendere servizio, quando è avvenuto lo scontro con una Fiat Panda che procedeva nella direzione opposta verso Sassari. Probabile invasione di corsia Le prime ricostruzioni indicano che l’incidente potrebbe essere stato causato da una probabile invasione di corsia da parte di uno dei due veicoli, anche se le dinamiche sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Lo scontro è stato particolarmente violento e le lesioni riportate dal carabiniere sono state fatali, portando al decesso prima dell’arrivo in ospedale. Thesocialpost.it - Schianto frontale, muore un carabiniere: stava andando a prendere servizio Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un grave incidentesi è verificato questa mattina intorno alle 7 sulla strada provinciale 19 tra Alghero e Olmedo. A perdere la vita è stato ilPietro Mastino, 55 anni, originario di Montresta e residente a Olmedo. Il militare era alla guida di una Seat Ibiza eviaggiando verso Alghero per, quando è avvenuto lo scontro con una Fiat Panda che procedeva nella direzione opposta verso Sassari. Probabile invasione di corsia Le prime ricostruzioni indicano che l’incidente potrebbe essere stato causato da una probabile invasione di corsia da parte di uno dei due veicoli, anche se le dinamiche sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Lo scontro è stato particolarmente violento e le lesioni riportate dalsono state fatali, portando al decesso prima dell’arrivo in ospedale.

