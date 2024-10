Sport.quotidiano.net - Riscatto Virtus Shengelia indica la strada

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) Reyer Venezia 68Bologna 76 REYER : Tessitori 13, Lever, Casarin, Fernandez 3, Moretti 10, Janelidze 2, Kabengele 15, Wheatle 12, Simms 7, Wiltjer 6, Iannuzzi ne, Natale ne. All. Spahija. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 2, Belinelli 11, Pajola 2, Clyburn 4,17, Hackett 4, Morgan 5, Polonara 7, Diouf 8, Zizic 9, Akele, Tucker 7. All. Banchi. Arbitri: Attard, Bartoli, Catani. Note: parziali 14-22; 31-43; 54-60. Tiri da due: Venezia 19/38;Bologna 21/43. Tiri da tre: 5/24; 4/24. Tiri liberi: 15/19; 22/29. Rimbalzi: 40; 44. Lavince e resta imbattuta in campionato dopo le prime tre giornate.