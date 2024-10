Ravenna, violenza di gruppo su una 19enne: due indagati (Di domenica 13 ottobre 2024) Ci sono due indagati a piede libero a Ravenna per il caso di presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa 19enne americana: si tratta di giovani del posto, di circa 20 anni. I fatti risalgono allo scorso 25 agosto quando la ragazza, dopo una festa in uno stabilimento balneare di Punta Marina Terme, si era confidata prima con la Ravennate che la ospitava nel suo alloggio per poi dopo chiamare i genitori negli Stati Uniti. L'ipotesi a cui lavora la Procura bizantina, pm Lucrezia Cirello, che coordina le indagini dei carabinieri, è che la vittima possa essere stata agganciata nel locale per poi essere drogata prima dei presunti abusi sessuali. I due risultano indagati anche in ragione di alcuni accertamenti tecnici disposti su alcuni campioni prelevati alla giovane, che è assistita dall'avvocato Angelo Stirone. Tg24.sky.it - Ravenna, violenza di gruppo su una 19enne: due indagati Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ci sono duea piede libero aper il caso di presuntasessuale diai danni di una studentessaamericana: si tratta di giovani del posto, di circa 20 anni. I fatti risalgono allo scorso 25 agosto quando la ragazza, dopo una festa in uno stabilimento balneare di Punta Marina Terme, si era confidata prima con late che la ospitava nel suo alloggio per poi dopo chiamare i genitori negli Stati Uniti. L'ipotesi a cui lavora la Procura bizantina, pm Lucrezia Cirello, che coordina le indagini dei carabinieri, è che la vittima possa essere stata agganciata nel locale per poi essere drogata prima dei presunti abusi sessuali. I due risultanoanche in ragione di alcuni accertamenti tecnici disposti su alcuni campioni prelevati alla giovane, che è assistita dall'avvocato Angelo Stirone.

