Quattro persone in ospedale per l’incendio di un materasso (Di domenica 13 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayQuattro persone in ospedale, fortunatamente senza conseguenze preoccupanti, a causa dell’incendio di un materasso all’interno di un’abitazione. È accaduto a Calenzano, in via Bordoni, dove attorno a mezzanotte e mezzo sono intervenuti Firenzetoday.it - Quattro persone in ospedale per l’incendio di un materasso Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayin, fortunatamente senza conseguenze preoccupanti, a causa deldi unall’interno di un’abitazione. È accaduto a Calenzano, in via Bordoni, dove attorno a mezzanotte e mezzo sono intervenuti

