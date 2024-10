Portolano | regole Unifil inadeguate

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) 22.32 "La reazione dei nostri soldati in Libano è estremamente professionale. Vivono con una certa frustrazione che le loro attività siano limitate dalla presenza degli israeliani in un'area Onu". Così il capo di Stato maggiore della Difesa,generale,a In mezz'ora su Rai3."d'ingaggio". "Sorprende" la richiesta del premier israeliano di ritiraredal Libano. "E' legata a una risoluzione accettata da Libano e Israele", sottolinea. Fino a decisione contraria dell'Onu, "i militari italiani restano", afferma.