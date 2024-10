Davidemaggio.it - Pino Insegno: “Il Buono il Brutto e il Cattivo è stato rinviato. Doveva condurlo Carlo Conti”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Questa prima serata non s’ha da fare almeno per ora. Ospite di TV Talk,ha citato il programma Il, ile ildando ben due notizie: nessuna cancellazione (come invece rumoreggiato) e conduzione affidata amo fare due prime serate e sul giornale è uscito che sono state cancellate. No, sono rimandate perché era un periodo sbagliato. Io, Luca Ward e Francesco Pannofino, dove ciessere la conduzione diper Il, ile il. Un programma sul cinema, una gara goliardica sul cinema con l’orchestra, ospiti internazionali. Non potevamo più affrontarlo nel periodo estivo (invernale, ndDM) per cui si è deciso insieme di posporlo in un periodo più giusto. Lo show, infatti, sarebbe dovuto andare in onda il 3 e il 10 gennaio ma, almeno per ora, non sarà così perché posticipato a data da destinarsi.