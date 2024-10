La suora col bottino da 80.000 euro? Dove gli hanno trovato l'oro rubato: nascondiglio imbarazzante (Di domenica 13 ottobre 2024) Una suora agli arresti domiciliari è già una notizia piuttosto clamorosa. Arresto eseguito dai carabinieri di Ariano Irpino (Avellino) ai danni per l'appunto di una religiosa appartenente alla Congregazione dello Spirito Santo. La quale è gravemente indiziata del delitto di furto (pluriaggravato, poiché avente per oggetto beni destinati alla “pubblica reverenza”) di gioielli e monili d'oro ex voto custoditi presso la Curia Vescovile sempre di Ariano Irpino, Dove lei stessa ricopriva l'incarico nientemeno che di madre superiora. Indagini avviate dopo la denuncia-querela sporta dal Vescovo in persona, che segnalava mancanze di oro votivo in alcune parrocchie della Diocesi. Liberoquotidiano.it - La suora col bottino da 80.000 euro? Dove gli hanno trovato l'oro rubato: nascondiglio imbarazzante Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Unaagli arresti domiciliari è già una notizia piuttosto clamorosa. Arresto eseguito dai carabinieri di Ariano Irpino (Avellino) ai danni per l'appunto di una religiosa appartenente alla Congregazione dello Spirito Santo. La quale è gravemente indiziata del delitto di furto (pluriaggravato, poiché avente per oggetto beni destinati alla “pubblica reverenza”) di gioielli e monili d'oro ex voto custoditi presso la Curia Vescovile sempre di Ariano Irpino,lei stessa ricopriva l'incarico nientemeno che di madre superiora. Indagini avviate dopo la denuncia-querela sporta dal Vescovo in persona, che segnalava mancanze di oro votivo in alcune parrocchie della Diocesi.

