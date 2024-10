La stazione sacrificata. Conto alla rovescia per la chiusura di Porta Genova (Di domenica 13 ottobre 2024) Ora che la realizzazione della Metropolitana 4 è completata, ora che San Cristoforo può davvero iniziare ad accrescere il proprio ruolo all’interno della rete della mobilità lombarda perché capace di unire trasporto urbano e regionale, metropolitana e ferrovia, ora può partire il Conto alla rovescia per uno storico e non poco nostalgico addio in quel di Milano: l’addio alla stazione di Porta Genova, inaugurata nel 1870, che con ogni probabilità smetterà di essere la stazione di arrivo delle linee regionali che collegano il capoluogo all’abbiatense, al vigevanese e al pavese. Il suo posto sarà preso, se tutto andrà come ipotizzato, non solo dalla stazione di San Cristoforo ma anche dalla stazione di Rogoredo nell’ambito di un più generale riassetto dei collegamenti su ferro tra tutta la cintura sud di Milano e le aree già menzionate. Ilgiorno.it - La stazione sacrificata. Conto alla rovescia per la chiusura di Porta Genova Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ora che la realizzazione della Metropolitana 4 è completata, ora che San Cristoforo può davvero iniziare ad accrescere il proprio ruolo all’interno della rete della mobilità lombarda perché capace di unire trasporto urbano e regionale, metropolitana e ferrovia, ora può partire ilper uno storico e non poco nostalgico addio in quel di Milano: l’addiodi, inaugurata nel 1870, che con ogni probabilità smetterà di essere ladi arrivo delle linee regionali che collegano il capoluogo all’abbiatense, al vigevanese e al pavese. Il suo posto sarà preso, se tutto andrà come ipotizzato, non solo ddi San Cristoforo ma anche ddi Rogoredo nell’ambito di un più generale riassetto dei collegamenti su ferro tra tutta la cintura sud di Milano e le aree già menzionate.

