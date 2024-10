La sforbiciata di Giorgetti: "I ministeri taglino o sarò cattivo". Caccia ad almeno tre miliardi (Di domenica 13 ottobre 2024) "Mi sedetti dalla parte dei cattivi visto che tutti gli altri posti erano occupati", potrebbe dire Giancarlo Giorgetti parafrasando la celeberrima frase di Bertold Brecht. Sì, perché questo è il punto: la spending review langue. Non tutti i ministri hanno presentato il piano di risparmi che il titolare dell’Economia ha chiesto ad agosto. Anzi. E così, lui tira fuori la scimitarra. Per ora la fa solo vedere, promette di usarla ma spera che la minaccia basti. E già che c’è, inasprisce la medicina: se i tagli all’inizio dovevano ammontare a 2 miliardi, adesso diventano circa 3 miliardi, qualcuno ipotizza anche cifre più alte. Di sicuro, indispensabili per far quadrare i conti della manovra. E dato che di aumentare la pressione fiscale è bestemmia parlarne, il sempreverde strumento dei tagli alle spese dei ministeri stavolta deve diventare una cosa reale. Quotidiano.net - La sforbiciata di Giorgetti: "I ministeri taglino o sarò cattivo". Caccia ad almeno tre miliardi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) "Mi sedetti dalla parte dei cattivi visto che tutti gli altri posti erano occupati", potrebbe dire Giancarloparafrasando la celeberrima frase di Bertold Brecht. Sì, perché questo è il punto: la spending review langue. Non tutti i ministri hanno presentato il piano di risparmi che il titolare dell’Economia ha chiesto ad agosto. Anzi. E così, lui tira fuori la scimitarra. Per ora la fa solo vedere, promette di usarla ma spera che la minaccia basti. E già che c’è, inasprisce la medicina: se i tagli all’inizio dovevano ammontare a 2, adesso diventano circa 3, qualcuno ipotizza anche cifre più alte. Di sicuro, indispensabili per far quadrare i conti della manovra. E dato che di aumentare la pressione fiscale è bestemmia parlarne, il sempreverde strumento dei tagli alle spese deistavolta deve diventare una cosa reale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra : Giorgetti - sacrifici per tutti detto a banchieri non mi pare bestemmia - Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, organizzato dai gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato. (LaPresse) – “La grandissima polemica che c’è stata? Davanti un consesso di banchieri e finanzieri ho detto a loro che i sacrifici devono farli tutti, anche loro, non mi sembra di aver detto una bestemmia in chiesa”. (Lapresse.it)

Giorgetti : "In manovra sacrifici per tutti" - Piazza Affari chiude a -1 - 5% - oggi su con +0 - 6 dopo chiarimento : "No nuove tasse" - ipotesi contributo su extraprofitti - tasse su diesel e stockoption - Il dibattito politico si è subito acceso, con le opposizioni che già ieri avevano accusato il Governo di preparare una manovra "lacrime e sangue". In serata circolavano v . Giorgetti ieri aveva detto che "in manovra ci saranno sacrifici per tutti", con un conseguente crollo di Piazza Affari del -1,5%. (Ilgiornaleditalia.it)

Giorgetti : "In manovra sacrifici per tutti" - Piazza Affari chiude a -1 - 5% - oggi su con +0 - 6 dopo chiarimento : "No nuove tasse" - ipotesi contributo su extraprofitti - tasse su diesel e stockoption - In serata circolavano v . Giorgetti ieri aveva detto che "in manovra ci saranno sacrifici per tutti", con un conseguente crollo di Piazza Affari del -1,5%. Il dibattito politico si è subito acceso, con le opposizioni che già ieri avevano accusato il Governo di preparare una manovra "lacrime e sangue". (Ilgiornaleditalia.it)