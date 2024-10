Pronosticipremium.com - La Schedina pronta del 13 ottobre

Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Oggi abbiamo selezionato per voi 6 pronostici interessanti, con una quota complessiva alta, ideali per tentare il “colpo grosso”. Queste scommesse sono perfette anche per sistemi che prevedono la possibilità di errori, e possono servire come spunto per compilare le vostre scommesse vincenti. In bocca al lupo! Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto. Inserisci Email per sbloccare Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy Scommesse Consigliate Partita Pronostico Quota L.R. Vicenza – Lumezzane 1 1.50 Benevento – Latina 1 1.45 Finlandia – Inghilterra Over 1,5 squadra ospite 1.42 Austria – Norvegia Gol 1.60 Grecia – Irlanda Squadra casa vince almeno un tempo 1.45 Ternana – Ascoli Squadra casa vince almeno un tempo 1.