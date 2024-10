La ballad di Ghali, i nuovi pezzi di Arisa e Grandi, i regali di Motta e Benvegnù, l’esplosione di Naska – Le recensioni delle nuove uscite musicali (Di domenica 13 ottobre 2024) Tra le nuove uscite della settimana notiamo una copiosa presenza di album. Quello di Paolo Benvegnù è proprio un regalo, quello di Motta il riflesso di un’illuminazione, quello di Naska una bomba, quello di Epoque una sorpresa, quello di Pugni una meraviglia. Poi c’è quello che segna il ritorno di Masini, quello ottimo dei Rovere, quello d’esordio de Il Ghost e quello un po’ “ni” di Night Skinny. Grandi nomi anche per quel che riguarda la sezione singoli: Ghali butta fuori una ballad molto intensa e moderna, Irene Grandi torna a cantare Francesco Bianconi, il che è tutto dire. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 13 ottobre 2024) Tra ledella settimana notiamo una copiosa presenza di album. Quello di Paoloè proprio un regalo, quello diil riflesso di un’illuminazione, quello diuna bomba, quello di Epoque una sorpresa, quello di Pugni una meraviglia. Poi c’è quello che segna il ritorno di Masini, quello ottimo dei Rovere, quello d’esordio de Il Ghost e quello un po’ “ni” di Night Skinny.nomi anche per quel che riguarda la sezione singoli:butta fuori unamolto intensa e moderna, Irenetorna a cantare Francesco Bianconi, il che è tutto dire.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tempo effettivo shock - in Italia si gioca pochissimo - meno di un’ora. Sono le provinciali ad avere quello più basso. Il record della Juve : con Motta ci sono più minuti - Il titolo è a effetto: «In Serie A abbiamo perso 50 ore di calcio». Il riferimento è a un fattore […]. Emergono dati interessanti circa il tempo effettivo in Serie A. Ecco l’analisi del Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, approfittando della pausa nazionali, ha scelto oggi di aprire la prima pagina con un’interessante inchiesta. (Calcionews24.com)

Vlahovic : «Il gioco di Motta è più adatto a me di quello di Allegri». E meno male… - Quando parte, è difficile da fermare, per come attacca la profondità e per il fisico che ha. A Kane e Lewandowski ruberei la finalizzazione, a Osimhen la velocità”. Si può sempre fare meglio”. Mica come prima con Allegri… “Mi sto trovando bene, riesco a esprimermi meglio, questo stile di gioco è più adatto a me. (Ilnapolista.it)

Juventus - Motta : “Vogliamo vincere - conta solo quello. Falli su Kvara - i miei ragazzi rispettano il gioco e non simulano” - Thiago Motta tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli L'articolo Juventus, Motta: “Vogliamo vincere, conta solo quello. Falli su Kvara, i miei ragazzi rispettano il gioco e non simulano” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)