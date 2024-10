In auto contromano provoca tre incidenti, poi la scoperta: chi c’era alla guida (Di domenica 13 ottobre 2024) In auto contromano provoca tre incidenti, poi la scoperta: chi c’era alla guida – Una vicenda surreale si è verificata nelle scorse ore: in stato confusionale un uomo ha imboccato la Pontina contromano, causando tre incidenti. La suddetta persona è stata fermata dalla polizia locale, poi è stata affidata alle cure dei medici. ( dopo le foto) Leggi anche: Devastante incendio in Italia: le cause del rogo Leggi anche: Liliana Resinovich, il fratello: “È stata uccisa”. Cosa non torna In auto contromano provoca tre incidenti, poi la scoperta: chi c’era alla guida Un uomo ha imboccato la Pontina contromano, all’altezza dello svincolo Tor de’ Cenci, provocando tre incidenti. alla guida dell’auto un 86enne, bloccato dalla polizia locale all’altezza del campo rom di Castel Romano. Il tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, 13 ottobre. Tvzap.it - In auto contromano provoca tre incidenti, poi la scoperta: chi c’era alla guida Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Intre, poi la: chi– Una vicenda surreale si è verificata nelle scorse ore: in stato confusionale un uomo ha imboccato la Pontina, causando tre. La suddetta persona è stata fermata dpolizia locale, poi è stata affidata alle cure dei medici. ( dopo le foto) Leggi anche: Devastante incendio in Italia: le cause del rogo Leggi anche: Liliana Resinovich, il fratello: “È stata uccisa”. Cosa non torna Intre, poi la: chiUn uomo ha imboccato la Pontina, all’altezza dello svincolo Tor de’ Cenci,ndo tredell’un 86enne, bloccato dpolizia locale all’altezza del campo rom di Castel Romano. Il tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, 13 ottobre.

