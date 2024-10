Il successo di Starship che ci avvicina alla Luna e Marte. Musk: “Un grande passo verso la vita multi planetaria” (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo i primi “fallimenti” – nel 2023 e nel 2024 – anche se nel settore aerospaziale nessuno si sogna di definire così i lanci di prova, la Starship di SpaceX ha portato a casa il primo successo: ovvero il rientro alla base senza incidenti. Solo lo scorso marzo – ma Elon Musk ricevette i complimenti della Nasa – la nave andò perduta nell’atmosfera al rientro, invece ora i futuri viaggi su Luna e Marte sembrano più vicini e più a portata di mano. Ilfattoquotidiano.it - Il successo di Starship che ci avvicina alla Luna e Marte. Musk: “Un grande passo verso la vita multi planetaria” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo i primi “fallimenti” – nel 2023 e nel 2024 – anche se nel settore aerospaziale nessuno si sogna di definire così i lanci di prova, ladi SpaceX ha portato a casa il primo: ovvero il rientrobase senza incidenti. Solo lo scorso marzo – ma Elonricevette i complimenti della Nasa – la nave andò perduta nell’atmosfera al rientro, invece ora i futuri viaggi susembrano più vicini e più a portata di mano.

