Ilrestodelcarlino.it - I mestieri in via d’estinzione: "Dalla carbonaia al taglialegna, così teniamo vive le tradizioni"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un tempo l’estate si passava ad imparare un mestiere. Oggi, tutto l’anno, mancano sarte, idraulici, elettricisti, fabbri. Le piccole imprese artigiane, colonna portante dell’economia locale, fanno fatica a passare il testimone. Nell’era degli influencer, di Tik Tok e dell’intelligenza artificiale, come avvicinare i giovani aidi una volta, legati alla storia del nostro territorio? Il carbonaio, ad esempio, è senz’altro un lavoro in via di estinzione. Ma grazie a donne come la 38enne Federica Coccettini l’arte di famiglia, tramandata da quattro generazioni, continua are. Da cuoca a, proprio per recuperare la tradizione di famiglia. Da quasi dieci anni ormai ha fatto questa scelta di vita. "La libertà", è l’aspetto che le piace di più del suo lavoro all’aria aperta, seguendo il ritmo della natura. E non è poca cosa.