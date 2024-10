Ilfattoquotidiano.it - “Ho prenotato un letto in un ostello a 16 euro e mi sono ritrovata in una tenda con 180 persone, ecco com’è andata”: il video è virale su TikTok

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ha pagato 13 sterline (15,50) per dormire in une poi si èin una situazione diversa. Su, dove ha condivisio unper parlare della sua esperienza, lei si chiama Alinatrvl. Tutto è successo a Monaco di Baviera e il filmato è diventatocon, al momento in cui scriviamo, 1,8 milioni di visualizzazioni. Si legge: “Pov: hai viaggiato con un budget un po’ troppo stretto e sei finito a dormire in unacon 180”. Proprio così, non era uno meglio, lo era ma in pratica si trattava di unacon 180 ospiti. Le impressioni della ragazza? “The Tent Munich, 16€/notte (alta stagione), non è male, onestamente ci si può sopravvivere. Le aree esternecarine e cibagni puliti Ho effettivamente dormito MOLTO bene qui, ma ero anche stanca dopo il concerto di Adele.