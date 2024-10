Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro la strage continua | 680 morti in otto mesi Mattarella | Serve impegno corale

Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, la strage continua: 680 morti in otto mesi. Mattarella: ‚ÄúServe impegno corale‚ÄĚ (Di domenica 13 ottobre 2024) In otto mesi 680 morti, +3,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. La strage di lavoratori continua e, nella 74esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio inviato all‚ÄôAssociazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro ribadisce che la sicurezza ‚Äú√® una priorit√† permanente per la Repubblica‚ÄĚ. Perch√© ‚Äúogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignit√† di chi lavora‚ÄĚ. E rinnova ‚Äúla vicinanza della Repubblica alle famiglie di quanti hanno perso un proprio caro a causa di incidenti sul lavoro‚ÄĚ. Il presidente nazionale dell‚ÄôAnmil, Emidio Deandri, concorda sulla necessit√† di fare di questo tema una priorit√† ma fa notare che al momento ‚Äúnon riceve la giusta considerazione‚ÄĚ. Ilfattoquotidiano.it - Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, la strage continua: 680 morti in otto mesi. Mattarella: ‚ÄúServe impegno corale‚ÄĚ Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In680, +3,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Ladi lavoratorie, nella 74esimanazionale per lesul, il capo dello Stato Sergioin un messaggio inviato all‚ÄôAssociazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi delribadisce che la sicurezza ‚Äú√® una priorit√† permanente per la Repubblica‚ÄĚ. Perch√© ‚Äúogni vita persa, ogni vita compromessa chiama unper prevenire ulteriori perdite della salute e della dignit√† di chi lavora‚ÄĚ. E rinnova ‚Äúla vicinanza della Repubblica alle famiglie di quanti hanno perso un proprio caro a causa disul‚ÄĚ. Il presidente nazionale dell‚ÄôAnmil, Emidio Deandri, concorda sulla necessit√† di fare di questo tema una priorit√† ma fa notare che al momento ‚Äúnon riceve la giusta considerazione‚ÄĚ.

Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro - in programma una cerimonia - Una giornata per dire ‚Äėbasta‚Äô alle stragi sul posto di lavoro. Un momento di riflessione che, per la 74esima volta, si svolger√† in contemporanea su tutto il territorio nazionale. E, ovviamente, anche a Ferrara. Nello specifico, domenica 13, alle 10 si terr√† la Santa Messa in Cattedrale... (Ferraratoday.it)

Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro - in programma una cerimonia - Una giornata per dire ‚Äėbasta‚Äô alle stragi sul posto di lavoro. Un momento di riflessione che, per la 74esima volta, si svolger√† in contemporanea su tutto il territorio nazionale. E, ovviamente, anche a Ferrara. Nello specifico, domenica 13, alle 10 si terr√† la Santa Messa in Cattedrale... (Ferraratoday.it)

Si celebrerà il 13 ottobre la 74ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro - Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro nella Chiesa di San Domenico, Cortona; Ore 10,15 Corteo accompagnato dalla banda musicale, dai gonfaloni delle Pubbliche Amministrazioni e dalle bandiere associative, fino al Palazzo Comunale in Piazza della Repubblica; Ore 10,45 Cerimonia Civile nella Sala Consiliare del Comune con gli interventi di: Prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo, Sindaco del ... (Lanazione.it)