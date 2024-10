Dopo tanti anni nei pub vuole cambiare vita: si cerca una nuova gestione per lo storico locale (Di domenica 13 ottobre 2024) Lavora in questo mondo da quando era giovanissimo, ora per lui è arrivato il momento di cambiare vita. cerca dunque una nuova gestione per lo storico pub di piazzale Ravaldino, che da 30 anni offre birre e serate in compagnia ai forlivesi. Il 32enne Stefano Di Gesù, che dal 2018 è al timone del Forlitoday.it - Dopo tanti anni nei pub vuole cambiare vita: si cerca una nuova gestione per lo storico locale Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Lavora in questo mondo da quando era giovanissimo, ora per lui è arrivato il momento didunque unaper lopub di piazzale Ravaldino, che da 30offre birre e serate in compagnia ai forlivesi. Il 32enne Stefano Di Gesù, che dal 2018 è al timone del

