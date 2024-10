Quotidiano.net - Dietro la porta, ritroviamo Bassani

(Di domenica 13 ottobre 2024) Giorgiolo conosciamo bene per Il giardino (dei Finzi-Contini ormai è quasi superfluo, così come si dice la Recherche). Romanzo magnifico, carico di tensione e sofferenza che ci racconta più o meno il periodo che va dalle leggi razziali del ’38 al ’43 con l’inizio delle dezioni della Repubblica di Salò. Lo conosciamo per Gli occhiali d’oro, romanzo delicato e feroce. Il suo modo di girare intorno al fulcro della storia, guardandola dall’alto, compiendo ampi voli circolari come un’aquila (o un condor) puntando la preda, mi ha sempre affascinato. Questa volta vorrei parlarvi di un breve romanzo stranamente poco conosciuto, che a mio avviso ha la stessa potenza degli altri:la(un centinaio di pagine circa, dipende dalle edizioni).