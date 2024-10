De Luca non cede: "Mi candido comunque, il destino della Campania si decide qui, non a Roma" (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - "Il destino della Campania si decide in Campania, non a Roma. Se non lo hanno ancora capito lo ripeteremo con maggiore forza". Lo dice Vincenzo De Luca, intervenendo alla Festa dell'Unità del Sannio, che si tiene a Foiano di Val Fortore (Benevento). "In Campania - prosegue - all'ultimo congresso, il 70% non ha appoggiato la mozione Schlein. Il motivo del commissariamento del partito regionale è tutto qui. Una vergogna. Sono più di due anni che il partito è commissariato. Neanche nella Nord Corea di Kim Jong-Un, altro che democrazia".  Per il presidente della Regione, "un partito che non è in grado di rispettare la vita democratica al suo interno, non è credibile come forza di governo per l'Italia". De Luca torna poi ad attaccare frontalmente il commissario regionale del partito. Agi.it - De Luca non cede: "Mi candido comunque, il destino della Campania si decide qui, non a Roma" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - "Ilsiin, non a. Se non lo hanno ancora capito lo ripeteremo con maggiore forza". Lo dice Vincenzo De, intervenendo alla Festa dell'Unità del Sannio, che si tiene a Foiano di Val Fortore (Benevento). "In- prosegue - all'ultimo congresso, il 70% non ha appoggiato la mozione Schlein. Il motivo del commissariamento del partito regionale è tutto qui. Una vergogna. Sono più di due anni che il partito è commissariato. Neanche nella Nord Corea di Kim Jong-Un, altro che democrazia".  Per il presidenteRegione, "un partito che non è in grado di rispettare la vita democratica al suo interno, non è credibile come forza di governo per l'Italia". Detorna poi ad attaccare frontalmente il commissario regionale del partito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Vincenzo De Luca incoraggia i giovani alla partecipazione attiva durante il laboratorio “Campania civica” - Il messaggio di libertà e dignità di De Luca Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha preso la parola per sottolineare l’importanza della dignità e della libertà nella vita dei giovani. Secondo De Luca, è necessario che le istituzioni si sforzino di riconquistare la fiducia dei cittadini attraverso l’esempio e il lavoro concreto. (Gaeta.it)

Meloni ridicolizza il figlio di De Luca : “Danno erariale in Albania? Parlaci di tuo padre in Campania” - “Anche sul tema dei conti – ha chiarito Meloni – i fondi assegnati per l’attuazione del protocollo Italia-Albania sono 670 milioni di euro per 5 anni, vuol dire 134 milioni di euro l’anno. Ora, 134 milioni di euro l’anno nel sistema di accoglienza italiano sono circa il 7,5% di quello che noi spendiamo ogni anno per accogliere gli immigrati che sbarcano da noi”, per una spesa totale di “quasi 1 ... (Secoloditalia.it)

Meloni a De Luca Jr : «Albania? Danno erariale lo fa tuo padre in Campania» - «Secondo me si configura come danno erariale il fatto che un presidente di regione spenda migliaia di euro per comprarsi una pagina di giornale per dirsi da solo quanto è bravo, non il... (Ilmattino.it)