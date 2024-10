Formiche.net - Dall’Urss a Putin. L’asse Kgb-criminali spiegato da Germani e Jensen

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) Secondo funzionari di diversi servizi d’intelligence europei, dall’inizio dell’anno la Russia ha intensificato una campagna di attentati con esplosivi, incendi dolosi e sabotaggi alle infrastrutture in tutta Europa. I servizi russi si avvalgono di gruppie delinquenti comuni come proxy per compiere questi attacchi. Lo scopo di questa campagna di guerra ibrida, che potrebbe diventare più violenta e destabilizzante nei prossimi mesi, è costringere i decisori politici europei a cessare di assistere militarmente e finanziariamente l’Ucraina. Si tratta di una “escalation orizzontale” operata da Mosca, che evita di attuare una “escalation verticale”, ossia nucleare, spesso minacciata dal Cremlino per esercitare pressione psicologica sui governanti e le opinioni pubbliche in Occidente.