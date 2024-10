Notizie.com - Conti spiati, Giorgia Meloni: “Sono la persona più dossierata d’Italia. Ma non sono ricattabile”

(Di domenica 13 ottobre 2024) La premierha parlato del caso deicorrentiin Puglia: in corso c’è un’inchiesta della Procura. “lapiù, ma nonda nessun gruppo di pressione”. Così la premierè tornata nelle scorse ore sul caso dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Bari suicorrentida un ex dipendente di Intesa San Paolo.: “lapiù” (ANSA FOTO) – Notizie.comAl centro dell’indagine c’è Vincenzo Coviello, 52enne di Bitonto, in Puglia, ex funzionario di banca, licenziato dalla stessa dopo essere stato scoperto. L’uomo è indagato dalla Procura per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.