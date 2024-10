Conti e Whelan non bastano, la Virtus perde anche contro Fabriano (Di domenica 13 ottobre 2024) Altra sconfitta in trasferta per la Virtus GVM Roma 1960 che, nonostante una partita molto combattuta, torna da Fabriano con il risultato di 81-76. Da sottolineare, ancora una volta, la prestazione di Conti che mette a referto 28 punti insieme ai 17 del capitano Whelan. Il match è stato Romatoday.it - Conti e Whelan non bastano, la Virtus perde anche contro Fabriano Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Altra sconfitta in trasferta per laGVM Roma 1960 che, nonostante una partita molto combattuta, torna dacon il risultato di 81-76. Da sottolineare, ancora una volta, la prestazione diche mette a referto 28 punti insieme ai 17 del capitano. Il match è stato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Virtus : Akele e Visconti. "Finalmente si comincia. Un’occasione di crescita» - Davanti al lavoro sporco non mi tiro indietro e se qualcuno deve farlo, quel qualcuno sono io". Un mio vecchio allenatore, che è stato molto importante per me, mi ha detto che se non sei fuori dalla tua ‘comfort zone’ non è possibile un miglioramento e direi che in questo momento ovviamente e non lo dico assolutamente in senso negativo, sono completamente fuori da questa zona. (Sport.quotidiano.net)