Ciminna in festa, ecco il programma di eventi e celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata (Di domenica 13 ottobre 2024) Prendono il via i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata a Ciminna, in programma dal 18 al 27 ottobre. La festa, tra le più sentite e amate dalla comunità ciminnese, assume quest'anno un tono più solenne e gioioso poiché viene riaperta al culto, dopo diversi decenni, la Palermotoday.it - Ciminna in festa, ecco il programma di eventi e celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Prendono il via i solenni festeggiamenti indi, indal 18 al 27 ottobre. La, tra le più sentite e amate dalla comunità ciminnese, assume quest'anno un tono più solenne e gioioso poiché viene riaperta al culto, dopo diversi decenni, la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciminna in festa, ecco il programma di eventi e celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Prendono il via i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata a Ciminna, in programma dal 18 al ... (palermotoday.it)