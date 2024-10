Inter-news.it - Buchanan pronto per l’Inter: data per il rientro ‘eccezionale’ – TS

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tajonsi appresta a tornare ad allenarsi contra mercoledì e venerdì della settimana che sta per iniziare. Una dimostrazione di quanto sia stato veloce il suo recupero dall’infortunio dell’estate. IL RECUPERO – Tajonsi avvicina alin gruppo con. Il calciatore canadese, infortunatosi in maniera grave mentre si allenava con il Canada nel periodo della Copa America, sta bruciando le tappe rispetto ai tempi indicati per il recupero in una fase iniziale. Nello specifico, il classe 2000 potrebbe iniziare ad allenarsi in gruppo nella giornata di mercoledì, con il venerdì indicato comeultima della finestra temporale preordinata per il suo