Bambina in imminente pericolo di vita: da Brindisi il volo sanitario d'urgenza (Di domenica 13 ottobre 2024) Brindisi - Si è concluso nella serata di ieri (sabato 12 ottobre) il trasporto sanitario d’urgenza in favore di una Bambina di 5 anni, dall’aeroporto di Brindisi a quello di Palermo, effettuato con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare.La piccola paziente, in Brindisireport.it - Bambina in imminente pericolo di vita: da Brindisi il volo sanitario d'urgenza Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 13 ottobre 2024)- Si è concluso nella serata di ieri (sabato 12 ottobre) il trasportod’in favore di unadi 5 anni, dall’aeroporto dia quello di Palermo, effettuato con un veliFalcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare.La piccola paziente, in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bambina di 9 anni con una necrosi deve essere operata d’urgenza - ma a Brindisi sono tutti in ferie. Trasferita d’urgenza a Roma - le proteste del padre - Abbiamo sentito tutto il peso di una sanità che ci ha lasciati soli”. Indagine interna dell’Asl di Brindisi Intanto, la Asl di Brindisi ha chiesto spiegazioni. Una situazione che non può più essere ignorata. Una bambina di 9 anni si ritrova a combattere contro una necrosi al gluteo. Con un mezzo privato, trasportano la figlia fino a Roma, al Bambino Gesù, dove finalmente viene ricoverata. (Thesocialpost.it)

Bambina di 9 anni finisce in ospedale con necrosi al gluteo - ma non ci sono medici per operarla : trasferita da Brindisi a Roma - La necrosi si è verificata a seguito di un’iniezione di antibiotico, precisamente, nel punto in cui era stata inoculata – da un’infermiera – la miscela di penicillina e lidocaina. “La sanità non può andare in vacanza – ha detto il padre della piccola al quotidiano, pur avendo apprezzato gli sforzi del Reparto di Pediatria di Brindisi -. (Ilfattoquotidiano.it)

Bambina con necrosi al gluteo : ma in ospedale a Brindisi non ci sono medici per operarla. Trasferita a Roma - Manca il personale in chirurgia plastica, una bambina di nove anni può essere operata (per necrosi di parte del muscolo del gluteo dopo una iniezione) ma successivamente non potrà... (Quotidianodipuglia.it)