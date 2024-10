America’s Cup, New Zealand-Ineos Britannia 3-0 (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Team New Zealand vince anche la terza regata dell'America's Cup oggi e conduce 3-0 contro Ineos Britannia nella sfida che vale il trofeo. Altra lezione severa di match race da parte dei defender e terzo ko consecutivo dello sfidante. La barca neozelandese è in controllo fin dal prepartenza e con una progressione costante lascia L'articolo America’s Cup, New Zealand-Ineos Britannia 3-0 proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Team Newvince anche la terza regata dell'America's Cup oggi e conduce 3-0 contronella sfida che vale il trofeo. Altra lezione severa di match race da parte dei defender e terzo ko consecutivo dello sfidante. La barca neozelandese è in controllo fin dal prepartenza e con una progressione costante lascia L'articoloCup, New3-0 proviene da Webmagazine24.

