Alla scoperta di Botuverà il paesino nel sud del Brasile dove si parla bergamasco

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Circa 10 mila chilometri in linea d’aria separano Bergamo edi 5 mila anime sperduto nella regione di Santa Catarina, nel profondo sud del. Ci vuole un viaggio di un giorno tra aerei, cambi e tratte in auto. Sembrano due luoghi che apparentemente non hanno nulla in comune. Sembrano, per l’appunto. Perché in realtà hanno un punto di contatto molto particolare: la lingua. Ebbene sì, asiil. Per quanto strano possa sembrare, gran parte degli abitanti del posto si esprimono ancora in dialetto, a volte misto al portoghese. Una tradizione che si tramanda da 150 anni, quando una trentina di famiglie immigrate dBassa Bergamasca sbarcarono in zona nel 1876 e fondarono il centro che, complici forse le distanze dai grandi centri, ha portato avanti le tradizioni di fine ‘800.