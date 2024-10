AEW WrestleDream: Mark Briscoe sconfigge Chris Jericho in un emozionante match per il titolo mondiale ROH (Di domenica 13 ottobre 2024) Le promozioni di wrestling di Tony Khan continuano a dare grande risalto alla ROH nei programmi dell’AEW. Con Mark Briscoe come campione mondiale ROH, la compagnia ha un campione forte, ma Chris Jericho ha presto puntato a quel titolo.The Learning Tree ha sfidato Mark Briscoe a un match a WrestleDream 2024, attaccando l’eredità del tag team Briscoe Brothers. Jericho è arrivato addirittura a dichiarare che Jay Briscoe, il defunto fratello di Mark, era il migliore dei due, tirando in ballo il suo nome nella faida. A WrestleDream, il match tra Chris Jericho e Mark Briscoe è iniziato senza una stretta di mano, con entrambi gli uomini che hanno cominciato a combattere all’esterno del ring fin dall’inizio. Jim Ross si è unito al commento per questo incontro. Zonawrestling.net - AEW WrestleDream: Mark Briscoe sconfigge Chris Jericho in un emozionante match per il titolo mondiale ROH Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Le promozioni di wrestling di Tony Khan continuano a dare grande risalto alla ROH nei programmi dell’AEW. Concome campioneROH, la compagnia ha un campione forte, maha presto puntato a quel.The Learning Tree ha sfidatoa un2024, attaccando l’eredità del tag teamBrothers.è arrivato addirittura a dichiarare che Jay, il defunto fratello di, era il migliore dei due, tirando in ballo il suo nome nella faida. A, iltraè iniziato senza una stretta di mano, con entrambi gli uomini che hanno cominciato a combattere all’esterno del ring fin dall’inizio. Jim Ross si è unito al commento per questo incontro.

AEW WrestleDream 2024: card e come vederlo in streaming - Tutto pronto per l'edizione 2024 di WrestleDream, il prossimo PPV della All elite Wrestling in programma nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre al Tacoma Dome di Tacoma, Washington. Ecco l'el ... (msn.com)