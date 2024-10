A cavallo per le strade di Firenze con la fanfara della Polizia (Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 13 ottobre 2024 – Oltre cento protagonisti, tra cavalieri e amazzoni, in sella ad altrettanti bellissimi destrieri per le strade di Firenze. Questa mattina le vie fiorentine hanno fatto da teatro alla ottava edizione della "Fiorente", la magnifica cavalcata urbana per le strade e le piazze del centro storico. In testa, anche quest'anno, la fanfara a cavallo della Polizia di Stato che ha guidato l'imponente sfilata dal Parco delle Cascine a piazza Signoria e viceversa. La fanfara a cavallo della Polizia sfila per il centro di Firenze La passeggiata a cavallo organizzata da Parte Guelfa affonda le proprie radici storiche nelle parate a cavallo che attraversavano la città gigliata in occasione delle visite di illustri personalità. Lanazione.it - A cavallo per le strade di Firenze con la fanfara della Polizia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Oltre cento protagonisti, tra cavalieri e amazzoni, in sella ad altrettanti bellissimi destrieri per ledi. Questa mattina le vie fiorentine hanno fatto da teatro alla ottava edizione"Fiorente", la magnifica cavalcata urbana per lee le piazze del centro storico. In testa, anche quest'anno, ladi Stato che ha guidato l'imponente sfilata dal Parco delle Cascine a piazza Signoria e viceversa. Lasfila per il centro diLa passeggiata aorganizzata da Parte Guelfa affonda le proprie radici storiche nelle parate ache attraversavano la città gigliata in occasione delle visite di illustri personalità.

